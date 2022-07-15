Вашингтон, , 18:47 — REGNUM В США потребители подали в суд на американскую компанию Mars, заявив, что конфеты Skittles непригодны для употребления в пищу и содержат известный токсин, от которого компания обещала избавиться шесть лет назад. Об этом 15 июля сообщает Reuters.

Конфеты Hans

В коллективном иске, поданном 14 июля в федеральный суд Окленда, штат Калифорния, некая Дженил Темз обвинила компанию в использовании в качестве пищевой добавки «повышенного уровня» оксида титана, или TiO2.

Напомним, что с августа 2022 года диоксид титана будет запрещен в Европейском союзе, так как регулятор признал данную пищевую добавку небезопасной из-за ее способности изменять ДНК.

Авторы иска требуют от компании возместить ущерб за «мошенничество» и нарушение законов штата Калифорния о защите прав потребителей.