Амстердам, , 18:41 — REGNUM В амстердамском «Аяксе» отказались комментировать информацию об интересе московского ЦСКА к 28-летнему аргентинскому центральному защитнику Лисандро Магальяну.

Футболисты «Аякса» Football.ua

«ЦСКА интересуется Магальяном? Извините, но мы никогда не комментируем подобные новости», — заявил директор «Аякса» по связям с общественностью Миэль Бринкхус.

В прошедшем сезоне Лисандро Магальян, выступая за «Андерлехт» на правах аренды, принял участие в 24-х турах бельгийской Про-Лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.

За «Аякс» Магальян выступает с 1 января 2019 года после перехода из «Бока Хуниорс» за 9 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.