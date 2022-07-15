Оттава, 15 июля, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Канадский наёмник, воевавший на стороне Украины, с трудом вернулся домой на лечение, получив серьезное ранение, сообщает 15 июля канадская газета Globe and Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По утверждению издания, 50-летний «солдат удачи» получил тяжелое ранение в середине мая на территории Запорожской области на юго-востоке Украины.

Наемник был с большим трудом эвакуирован из зоны боевых действий канадской некоммерческой организацией Aman Lara при помощи онлайн-платформы для сбора денежных средств GoFundMe, где было собрано около 60 тысяч долларов на вывоз неудачливого «солдата удачи».

По словам директора организации Aman Lara Брэйна Макдональда, на данный момент ему неизвестно о других раненых канадцах, сумевших вернуться с Украины.

При этом он пояснил, что вернуть вышеуказанного наемника домой было очень сложно, для этого потребовалась координация усилий как внутри Украины, так и за её пределами.