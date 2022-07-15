Москва, , 18:42 — REGNUM Российский рэпер Jeembo (Давид Джангирян) опубликовал новый альбом под названием M. I. A. Премьера пластинки состоялась на всех музыкальных платформах 15 июля.

Jeembo Цитата из интервью для портала Fast Food Music

Проект включил в себя 10 треков, выполненных в привычном для их автора звучании «мрачного хип-хопа»‎. Среди гостей пластинки числятся Boulevard Depo, Tveth, «ЛАУД»‎ и Bato.

Напомним, предыдущий альбом Jeembo под названием Black Box вышел в 2020 году. Пластинка стала дебютным полноформатным релизом артиста.

Читайте ранее в этом сюжете: Дочь Eminem запустит авторский подкаст