Москва, 15 июля 2022, 18:42 — REGNUM Российский рэпер Jeembo (Давид Джангирян) опубликовал новый альбом под названием M. I. A. Премьера пластинки состоялась на всех музыкальных платформах 15 июля.
Проект включил в себя 10 треков, выполненных в привычном для их автора звучании «мрачного хип-хопа». Среди гостей пластинки числятся Boulevard Depo, Tveth, «ЛАУД» и Bato.
Напомним, предыдущий альбом Jeembo под названием Black Box вышел в 2020 году. Пластинка стала дебютным полноформатным релизом артиста.
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