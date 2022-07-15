Москва, 15 июля, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Российский рэпер Jeembo (Давид Джангирян) опубликовал новый альбом под названием M. I. A. Премьера пластинки состоялась на всех музыкальных платформах 15 июля.

Цитата из интервью для портала Fast Food Music Jeembo

Проект включил в себя 10 треков, выполненных в привычном для их автора звучании «мрачного хип-хопа»‎. Среди гостей пластинки числятся Boulevard Depo, Tveth, «ЛАУД»‎ и Bato.

Напомним, предыдущий альбом Jeembo под названием Black Box вышел в 2020 году. Пластинка стала дебютным полноформатным релизом артиста.