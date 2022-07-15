Москва, , 18:38 — REGNUM Эксперты могут провести антикоррупционную экспертизу законопроекта о создании единого оператора цифровой наружной рекламы, но это не обязательно, заявил корреспонденту ИА REGNUM 15 июля автор законопроекта зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия»).

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Обсуждение законопроекта в первом чтении вызвало споры среди депутатов. Задать вопросы автору инициативы захотели более 20 парламентариев, в их числе были и коллеги Кирьянова по фракции. По итогу палата парламента решила установить срок предоставления поправок до 13 августа. Некоторые депутаты выступали за обсуждение законопроекта совместно с экспертами и требовали провести антикоррупционную экспертизу.

«Я как юрист и как автор проекта, не вижу необходимости проведения антикоррупционной экспертизы, но, с другой стороны, мы не можем ограничить возможности тех людей, которые являются экспертами, и работают по методике минюста», — сказал Кирьянов.

По его словам, есть целая категория уполномоченных Минюстом экспертов, которые могут проводить такие экспертизы, и если они это сделают, то профильный комитет Госдумы и сам автор будут им благодарны.

«Это не задача Государственной думы. Государственная дума в данном случае даёт заключение правового управления. Это не задача специальных государственных органов. Это задача вот таких людей и организаций, уполномоченных на проведение, антикоррупционной экспертизы», — отметил Кирьянов.

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