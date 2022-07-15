Москва, 15 июля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В Госдуме разделяют обеспокоенность жителей Коми в связи с вырубкой боров для добычи песка в непосредственной близости от населенных пунктов в Сыктывдинском районе, запросы направлены Генпрокурору Игорю Краснову, губернатору Владимиру Уйбе, главе Минприроды Александру Козлову и главе Рослесхоза Ивану Советникову, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

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Депутат Госдумы Олег Михайлов (КПРФ) в связи с социальной напряженностью в Коми из-за добычи песка возле Сыктывкара предложил ввести ограничение на пользование недрами вблизи населенных пунктов. Его протокольное поручение комитету Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды не нашло поддержки у коллег, однако, профильный комитет направил запросы в Генпрокуратуру, профильные министерства, ведомства, а также главе республики Коми.

«Жители видят ухудшение экологической обстановки, но комитет в свою очередь говорит о том, что мы уже сделали соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру, запрос губернатору, чтобы выяснить его мнение, дальше запросы направлены в Минприроды и Рослесхоз. Мы в ближайшее время получим ответы, депутатам обязательно дадим, и если целесообразно, то проведём по этому поводу заседание комитета», — заявил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган («Единая Россия»).

Депутат Госдумы Михайлов в ходе заседания Госдумы обратил внимание на то, что жители республики Коми, проживающие в посёлках Язель, Пычим, Зелёнец, а также находящегося рядом города Сыктывкара возмущены варварской вырубкой беломошных боров в районе 11 км автодороги Язель — Кожмудор (Сыктывдинский район Коми) в непосредственной близости от деревни Кычим для разработки карьеров с добычей песка. К вырубке планируется 41,5 га с изъятием 415 кубометров песка, привел данные депутат.

Отметим, что беломошным бором называют лес, поросший разновидностью мха или лишайника с беловатыми листьями.