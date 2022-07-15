Токио, , 18:31 — REGNUM Американская компания NPD Group, изучающая экономическую ситуацию на рынке видеоигр, сообщила, что Elden Ring вошла в десятку самых продаваемых игр премиум-класса на торговых площадках в США. Информация об этом появилась 15 июля на странице исполнительного директора Мэтта Пискателла в Twitter.

Elden Ring Скриншот из игры Elden Ring

Точное место Elden Ring в десятке игр Пискателла не назвал. Но он отметил, что игра снова стала самой продаваемой игрой месяца и остается самой продаваемой игрой 2022 года.

Напомним, что Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на консолях и PC. Ее оценка на Metacritic составляет 96 баллов из 100.

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