Вашингтон, 15 июля, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Генерального директора американской компании Unity Technologies Джона Риччителло раскритиковали разработчики игр. Информация об этом появилась 15 июля на сайте Eurogamer.

Геймпад

В прошедшем интервью для издания PocketGamer. biz Риччителло назвал разработчиков, которые не отдают приоритет монетизации «гребанными идиотами». После чего он подвергся резкой критике от создателей игр в Twitter. В частности, против его заявления высказался Бен Эспозито, создатель игры Donut County, победившей в номинации «Лучшая мобильная игра» в 2018 году.

Напомним, что Джон Риччителло — генеральный директор компании Unity Technologies, которая известна разработкой игрового движка Unity. На Unity созданы многие популярные проекты: Hearthstone, Cuphead, Pokemon Go и многие другие.