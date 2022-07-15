Вашингтон, 15 июля, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Сенатор от Демократической партии США Джо Манчин отказался поддерживать переработанный амбициозный законопроект президента Джо Байдена Build Back Better (BBB) о климате и социальных расходах, сообщает 15 июля Reuters.

Manchin.senate.gov Джо Манчин

Манчин, чей голос является ключевым для Демпартии в Сенате, сорвал предыдущие попытки принять данный закон Байдена из-за опасений, связанных с инфляцией.

«Сенатор Манчин считает, что лидерам пора отложить политические разногласия в сторону, пересмотреть планы и адаптироваться к экономическим реалиям, с которыми сталкивается страна, чтобы не предпринимать шагов, которые подливают масла в огонь инфляции», — объяснил представитель сенатора.

Напомним, в 2021 году Байден при поддержке Манчина добился принятия масштабного законопроекта об улучшении инфраструктуры. Однако нежелание сенатора отдать свой голос за BBB в данный момент является главным препятствием на пути к тому, чтобы провести законопроект через Сенат.