Пыть-Ях, Югра, 15 июля, 2022, 18:26 — ИА Регнум. В Пыть-Яхе (ХМАО) состоялась церемония передачи ордена Мужества матери военнослужащего отдельного отряда специального назначения войск национальной гвардии России сержанта Данила Зорина, погибшего во время проведения специальной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает пресс-служба росгвардии по ХМАО.

Defence.ru Орден Мужества

Данил Зорин родился в 1997 году в Пыть-Яхе. Окончил школу и проживал в городе Зеленокумске Ставропольского края. Проходил службу в отдельном отряде специального назначения «Авангард» Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ. В 2019 году Данил Зорин успешно прошёл испытания на право ношения крапового берета.

Командиры Данилы отмечают, что он был опытным бойцом, за плечами которого не одно успешно выполненное боевое задание. Разведгруппа, в составе которой был Даниил, 21 апреля 2022 года вступила в бой с превосходящими силами противника. Он уничтожил БМП противника, но получил ранения, не совместимые с жизнью. Его последними словами стали: «Отходите, пацаны, я прикрою».

Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга сержант Данил Зорин награждён орденом Мужества посмертно.