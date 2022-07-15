Токио, , 18:25 — REGNUM Японская компания Sega занялась исправлением ошибок в сборнике игр Sonic Origins. Информация об этом появилась 15 июля на странице менеджера сообщества Sega Кэти Хшановски в Twitter.

Соник Супер Ёжик Sega, Sonic Team

«Привет! Спасибо за терпение! Команда слушает и работает над устранением множества проблем прямо сейчас», — ответила Хшановски на вопросы фанатов. Напомним, что с момента выхода проект столкнулся с низкими оценками и критикой из-за большого количество багов в игре.

Ранее программист с ником Xanman, занимавшийся созданием модификации BetterOriginal для Sonic Origins, отказался исправлять ошибки в игре. По его словам игра оказалась «слишком плохой».

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