Токио, 15 июля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Японская компания Sega занялась исправлением ошибок в сборнике игр Sonic Origins. Информация об этом появилась 15 июля на странице менеджера сообщества Sega Кэти Хшановски в Twitter.

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«Привет! Спасибо за терпение! Команда слушает и работает над устранением множества проблем прямо сейчас», — ответила Хшановски на вопросы фанатов. Напомним, что с момента выхода проект столкнулся с низкими оценками и критикой из-за большого количество багов в игре.

Ранее программист с ником Xanman, занимавшийся созданием модификации BetterOriginal для Sonic Origins, отказался исправлять ошибки в игре. По его словам игра оказалась «слишком плохой».