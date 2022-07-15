Манчестер, Великобритания, , 18:25 — REGNUM Сегодня, 15 июля, «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании трехлетнего контракта с 30-летнего атакующего полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена. Об этом сообщили на официальном сайте «красных дьяволов».

Кристиан Эриксен Дмитрий Голубович

Соглашение Эриксена с «манкунианцами» рассчитано на три года до конца сезона 2024/25. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает датчанина в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Кристиан Эриксен, выступая за «Брентфорд», принял участие в одиннадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.