Грозный, , 18:22 — REGNUM 15 июля грозненский «Ахмат» на своем официальном сайте объявил о трансфере 21-летнего российского центрфорварда «Уфы» Гамида Агаларова. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

Матч «Зенит» — «Ахмат» Fc-zenit.ru

Текущее соглашение Гамида Агаларова с «Ахматом» рассчитано на три года до конца сезона 2024/25. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Гамид Агаларов принял участие в 31-м туре Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился двадцатью забитыми мячами, из которых семь — с пенальти, и одной результативной передачей. Также нападающий получил семь желтых карточек.