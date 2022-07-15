Лондон, 15 июля, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла Российской Федерации в Лондоне Андрея Келина из-за сообщений о смерти британского наемника Пола Ури. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает пресс-служба правительства Соединенного королевства.

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«Министерство иностранных дел вызвало послаРоссииАндрея Келина, чтобы выразить глубокую озабоченностьВеликобританиисообщениями о смерти британского гражданина Пола Ури в плену на неподконтрольных правительству Украины территориях», — сказано в сообщении.

Напомним, что британский наемник Пол Ури, который ранее принимал участие в конфликтах в Афганистане, Ираке, Ливии, принял участие в конфликте на Украине на стороне Киева. В ходе боевых действий он попал в плен к войскам ДНР.

По словам омбудсмен Донецкой Народной Республик Дарьи Морозов, в ходе медицинского обследования у Ури был выявлен ряд хронических заболеваний, в частности, инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Морозова также сообщила, что из-за обострения этих хронических заболеваний, а также стресса из-за того, что на родине к его судьбе совершенно безразличны, Ури скончался. Произошло это 10 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти, а также власти ДНР и ЛНР не раз подчеркивали, что наемники, которые участвуют в боевых действиях против союзных сил, в случае попадания в плен не будут обладать статусом комбатанта. В лучшем случаем им грозит суд и длительный тюремный срок.