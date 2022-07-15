Вашингтон, 15 июля, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Дача показаний экс-президента США Дональда Трампа в рамках расследования дела о возможном мошенничестве семейной компании будет отложена из-за смерти его бывшей жены Иваны, сообщает 15 июля Reuters.

Дональд Трамп

Дочь Трампа Иванка и сын Дональд-младший также не будут давать показания под присягой, как это планировалось.

Адвокаты Трампов обратились в генеральную прокуратуру Нью-Йорка с просьбой отложить допрос в связи с кончиной матери Иванки и Дональда-младшего.

О смерти Иваны стало известно 14 июля. Предположительно она упала с лестницы из-за сердечного приступа, ей было 73 года.