Магнитогорск, Челябинская область, 15 июля, 2022, 18:16 — ИА Регнум. В России необходимо поддерживать предприятия, которые вкладывают свою прибыль в производство, а не выводят деньги в офшоры. Об этом 15 июля на совещании в Магнитогорске заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Пресс-служба ММСК Раскалённая сталь

В ходе этого мероприятия был затронут вопрос об отмене акцизов на жидкую сталь. По словам спикера, для этого специалистам следует внимательно изучить ситуацию.

«Компания, которая столько средств вкладывает в развитие производства, требует одного подхода», — сказала Матвиенко. И добавила, что другой подход должен применяться к тем организациям, которые выводили средства в офшоры и не вкладывали их в собственное производство.

Глава Совфеда добавила, что государство должно создать все условия для продолжения работы металлургов. И добавила, что проинформирует президента страны Владимира Путина о необходимости принятия индивидуальных решений об отмене акциза