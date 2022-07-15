Санкт-Петербург, 15 июля, 2022, 18:24 — ИА Регнум. С рынка Санкт-Петербурга и России ушла крупнейшая финская машиностроительная и судостроительная компания Wartsila. Об этом 15 июля сообщает издание «Деловой Петербург».

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Активы компании из Финляндии в Санкт-Петербурге («Вяртсиля Восток») приобрёл российский топ-менеджер. Им стал Константин Норцев, согласно данным Rusprofile.

«Вяртсиля Восток» осуществляет поставки техники для заказчиков из России. Компания также занимается разработкой проектов гражданских судов.

Эксперты затруднились в оценке стоимости активов. Однако о крупном бизнесе свидетельствует статистика за 2021 год: выручка компании «Вяртсиля Восток» в прошлом году увеличилась на 405 млн рублей, достигнув отметки в 3,6 млрд рублей.

Ранее финская компания заявляла лишь о сокращении работы в России. Покидать российский рынок финны не планировали.