Бухарест, 15 июля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Правительство Румынии утвердило постановление о принятии поправок в Налоговый кодекс страны, предусматривающих повышение налогов на табак и алкоголь. Об этом 15 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Wallpaper.net Алкоголь и табак

Согласно официальной информации, за поправки высказалось абсолютное большинство представителей высшего исполнительного органа страны.

Предполагается, что уже с 1 августа текущего года в Румынии повысятся акцизы на табачные и алкогольные изделия, а также будут увеличены налоги для владельцев игорных заведений.

Как отметил премьер-министр Румынии Николае Чукэ, повышение налогов позволит привлечь в румынскую казну сотни миллионов долларов.