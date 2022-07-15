Москва, 15 июля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Олег Михайлов (КПРФ) в связи с ростом социальной напряженности в Коми из-за добычи песка возле Сыктывкара предложил ввести ограничение на пользование недрами вблизи населенных пунктов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

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Парламентарий в ходе заседания Госдумы обратил внимание на то, что жители Республики Коми, проживающие в посёлках Язель, Пычим, Зеленец, а также находящегося рядом города Сыктывкара возмущены варварской вырубкой беломошных боров в районе 11-го км автодороги Язель — Кожмудор (Сыктывдинский район Коми) в непосредственной близости от деревни Кычим для разработки карьеров с добычей песка. К вырубке планируется 41,5 га с изъятием 415 кубометров песка, привел данные депутат.

«Начало вырубки уже отразилось на жизни местного населения близлежащих населённых пунктов. В результате нарушения гидрологического режима в скважинах и колодцах в обозначенных деревнях и посёлках уровень воды понизился на несколько метров, достигнув критических пределов», — отмечает Михайлов.

«Кроме того, выделенные под вырубки участки леса являются традиционными местами сбора грибов и ягод местными жителями. В условиях повышения уровня безработицы в Коми, как и в целом по стране, сбор и реализация дикоросов для многих жителей являются основным источником дохода. В связи с началом работ по вырубке леса усилилась социальная напряженность Сыктывдинского района Коми, жители окрестных населённых пунктов ведут круглосуточные дежурство в районе вырубки, общественными активистами идёт сбор подписей против вырубки Бора и разработки карьеров», — указывается в подготовленном Михайловым проекте поручения профильному комитету Госдумы.

Парламентарий напомнил, что Республика Коми уже сталкивались с подобными ситуациями в связи с попыткой строительства в 2018–2020 годах мусорного полигона в районе станции Шиес Архангельской области, что привело к беспрецедентному росту социальной напряжённости протестной активности.

В этой связи Михайлов предлагает комитету на уровне закона проработать ограничения или ввести запрет на пользование недрами вблизи населенных пунктов.