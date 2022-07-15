Вашингтон, , 18:18 — REGNUM Европа не сможет быстро справиться с «зависимостью» от российской нефти, заявил на брифинге 15 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан Whitehouse.gov

«Это не случится за ночь. Это требует совместных усилий США и многих других стран по увеличению поставок в Европе. Мы работаем над этим, мы делаем это с партнерами в Азии, на Ближнем Востоке», — сказал Салливан, комментируя попытки Евросоюза диверсифицировать импорт энергоресурсов и сократить поставки из России.

Ранее издание Politico в своём материале указало, что президент США Джо Байден в ходе поездки на Ближний Восток не сможет достичь договорённостей, которые помогли бы добиться снижения цен на топливо в Соединённых Штатах.

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