Москва, , 18:08 — REGNUM Уже в обозримом будущем санкции против России будут смягчены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил экономист Сергей Хестанов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эксперт отметил, что речь идет в первую очередь о смягчении не самого списка санкционных мер, а их применения на практике.

«Если от санкций страдают могущественные компании, то у них есть лоббисты. Начнется борьба бульдогов под ковром. Это обычная практика. Наверное, часть санкций в какой-то степени будет смягчена. Собственно говоря, процесс уже иже — по удобрениям по продовольствиям смягчение идет. Чем больше фирмы будут сталкиваться с трудностями, тем больше будет действий в сторону смягчения санкций», — сказал Хестанов.

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