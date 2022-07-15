Бухарест, 15 июля 2022, 18:08 — REGNUM Высокопоставленный чиновник Государственного агентства по борьбе с коррупцией Румынии (ANAF) задержан по подозрению в получении взятки в размере 15 тысяч евро. Об этом 15 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.
По предварительным данным, денежные средства госслужащий получил за сокрытие от следствия деталей финансового правонарушения. По данному факту в настоящее время ведётся расследование.
Если вина чиновника будет доказана а суде, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.