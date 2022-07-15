Бухарест, , 18:08 — REGNUM Высокопоставленный чиновник Государственного агентства по борьбе с коррупцией Румынии (ANAF) задержан по подозрению в получении взятки в размере 15 тысяч евро. Об этом 15 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Взятка ru.torange.biz

По предварительным данным, денежные средства госслужащий получил за сокрытие от следствия деталей финансового правонарушения. По данному факту в настоящее время ведётся расследование.

Если вина чиновника будет доказана а суде, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.