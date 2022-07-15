Бухарест, 15 июля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Высокопоставленный чиновник Государственного агентства по борьбе с коррупцией Румынии (ANAF) задержан по подозрению в получении взятки в размере 15 тысяч евро. Об этом 15 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

ru.torange.biz Взятка

По предварительным данным, денежные средства госслужащий получил за сокрытие от следствия деталей финансового правонарушения. По данному факту в настоящее время ведётся расследование.

Если вина чиновника будет доказана а суде, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.