Москва, 15 июля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. В России в период с 19 по 28 июля 2022 года состоится просветительская экспедиция «Ледокол открытий». Её участниками станут 70 старшеклассников из разных регионов России, которые победили во втором сезоне всероссийского конкурса «Большая перемена», сообщается на сайте проекта Росмолодежи, входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей».

(сс) Christopher Michel Атомный ледокол «50 лет Победы»

Школьники отправятся в экспедицию из Мурманска на борту ледокола «50 лет Победы», остановятся у Земли Франца-Иосифа и полюбуются уникальной арктической природой. Во время программы «Ледокол открытий» школьникам расскажут историю освоения Арктики, а также станут свидетелями уникальной природы региона. Помимо этого, их познакомят с известными полярниками и экипажем атомного ледокола, которые расскажут о технологии работы судна. Кроме того, ребята за 30 секунд совершат кругосветное путешествие — пересекут все меридианы, которые сходятся на Северном полюсе.

Прямо на ледоколе для участников экспедиции будет проходить образовательная программа от тренеров АНО «Корпоративная Академия Росатома». Школьникипознакомятся с профессиями в атомной отрасли и разовьют навыки самопрезентации, управления проектами, системного и креативного мышления, эффективной коммуникации и личного бренда. В ходе путешествия подростки будут вести видеодневники полярников со своими рассказами об экспедиции.

Кроме того, участники путешествия выполнят важную миссию — привезут флаги своих регионов на Северный полюс. В преддверии экспедиции по всей стране проходят торжественные церемонии передачи флагов юным путешественникам.

Ранее, в 2021 году, в экспедиции «Ледокол открытий» на атомном ледоколе «50 лет Победы» приняли участие более 80 юных полярников.

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