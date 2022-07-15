Вашингтон, 15 июля, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Обозреватель американской газеты The Washington Times Бен Вольфганг считает, что официальный визит президента США Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию, в ходе которого он планирует подписать соглашение с саудитами об увеличении добычи нефти, может обернуться неожиданной победой для России.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Напомним, что Байден отправился на Ближний Восток, где он посетил Израиль, а теперь прибыл в Саудовскую Аравию. У Байдена вполне конкретная задача — убедить саудитов нарастить добычу нефти, чтобы хоть немного сбить цену на нее на мировой рынке. Уже сейчас Штаты активно распродают свои стратегические запасы нефти.

Однако Бен Вольфганг обращает внимание на информацию о том, что Саудовская Аравия, будучи экспортером нефти, неожиданно наращивает импорт российского мазута, который она использует в производстве электроэнергии на ТЭС. При этом саудиты высвобождают собственную нефть для экспорта, в том числе в те же США.

«Значительный рост поставок энергоносителей из России подорвал усилия Соединенных Штатов и НАТО ослабить Москву, сократив ее экспортные доходы», — пишет обозреватель.

Иными словами, даже если Байден и добьётся от саудитов согласия на увеличение добычи нефти, Россия всё равно сможет наращивать поставки топлива и тем самым «пожинать плоды» договоренностей Вашингтона и Эр-Рияда.