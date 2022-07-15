Москва, 15 июля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета Безопасности о ситуации в регионах РФ, передаёт 15 июля пресс-служба Кремля.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными, но не должны забывать и о текущей ситуации в регионах Российской Федерации. Давайте сегодня об этом и поговорим», — заявил Путин.

С докладом по теме выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

В совещании также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.