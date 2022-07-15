Москва, , 18:01 — REGNUM Россия не забудет западным странам убийство людей украинскими нацистами из оружия, поставленного Западом, заявил 15 июля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире TNT Radio.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Поставки оружия и убийство людей западным оружием… Не думаю, что мы забудем об этом. Это очень болезненный опыт, который я не знаю, как преодолеть», — сказал Дмитрий Полянский.

«Возьмем, к примеру, Германию или Францию. Как мы сможем забыть об этом на более позднем этапе и начать с нуля, когда мы знаем, что немецкая артиллерия убивает людей в России и на Украине, спустя 75 лет после Победы во Второй мировой войне Советского Союза», — подчеркнул российский дипломат.

Напомним, США и их европейские сателлиты продолжают поставки различного вооружения украинским нацистам, а также обучают их применению более тяжёлого и сложного вооружения стандарта НАТО.

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