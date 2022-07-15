Москва, , 18:42 — REGNUM В Германии странным образом стали умирать видные сторонники оппозиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил публицист Игорь Друзь.

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«В последние годы в ФРГ вообще произошла странная серия смертей заметных оппозиционеров», — заявил публицист.

Так, в 2017 году внезапно скончался совсем не старый правый журналист Удо Ульфкотте, который разоблачал операции ЦРУ в Германии, критиковал режим Ангелы Меркель за заселение страны инокультурными мигрантами, публично поддерживал Новороссию, сообщил собеседник агентства.

«Он собирался встретиться с новым на тот момент президентом США Дональдом Трампом и уже заказал авиабилеты для этого, но умер перед самым рейсом», — рассказал публицист.

Быть оппозиционером в Германии очень опасно, и политические свободы там давно являются пустым звуком, уверен Друзь.

«Россия, при всех наших недостатках, по сравнению с Германией является очень свободной страной», — заключил публицист.

Напомним, что в Германии ряд оппозиционных политиков заявил о грядущей «битве за газ» в условиях недостатка энергоресурсов.