Москва, , 17:57 — REGNUM Применение антироссийских санкций на практике может существенно отличаться от изначально заявленных целей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил экономист Сергей Хестанов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, важнее не само решение о принятии тех или иных санкций, а дополняющий этот нормативно-правовой акт порядок исполнения ограничительных мер.

«Для санкций нужны подзаконные акты о том, как их исполнять. И чаще всего взаимодействие с бизнесом производит не непосредственно с законом, а по инструкциям, как закон применять. Плюс, когда возникают сложности, бизнес делает запрос, как применять санкции. Сейчас идет процесс, когда органы власти и бизнес пытается выстроить систему применения», — сказал Хестанов.

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