Москва, 15 июля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Применение антироссийских санкций на практике может существенно отличаться от изначально заявленных целей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил экономист Сергей Хестанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, важнее не само решение о принятии тех или иных санкций, а дополняющий этот нормативно-правовой акт порядок исполнения ограничительных мер.

«Для санкций нужны подзаконные акты о том, как их исполнять. И чаще всего взаимодействие с бизнесом производит не непосредственно с законом, а по инструкциям, как закон применять. Плюс, когда возникают сложности, бизнес делает запрос, как применять санкции. Сейчас идет процесс, когда органы власти и бизнес пытается выстроить систему применения», — сказал Хестанов.