Барнаул, , 22:31 — REGNUM В Алтайском крае, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», начался приём заявок на участие в Акселераторе роста малого бизнеса. Программа уже реализуется в 12-ти регионах России. Организатором проекта в Алтайском крае выступает Центр «Мой бизнес».

Малый бизнес Светлана Шаповалова, ИА REGNUM

Акселерационная программа помогает представителям малого сектора выйти на федеральный рынок и стать партнёрами корпоративных заказчиков как в своём регионе, так и за его пределами.

В 2022 году проект охватывает 12 регионов России. От предпринимателей получено более 1000 заявок, в программе примут участие более 300 команд малого и среднего бизнеса, перспективные стартапы, молодые предприниматели и авторы инновационных идей.

Основные мероприятия акселератора состоятся с 18 августа по 20 октября. За этот период участники Акселератора пройдут специальное обучение, в ходе совместной работы с наставниками смогут комплексно усилить свои проекты, проработать возможности масштабирования бизнеса, привлечь дополнительное финансирование на развитие действующих и новых направлений.

Особое внимание будет уделено следующим темам:

содержание продукта и работа с клиентами;

присутствие на рынке и стратегии развития;

привлечение партнёров, расширение территории охвата и развитие сети;

выход на корпоративный заказ.

Участие в Акселераторе открывает для малого бизнеса реальные возможности, а именно:

заключение пилотной сделки с федеральным заказчиком;

расширение территориального присутствия, выход в новые ниши и регионы;

прохождение подготовки по перезагрузке действующей бизнес-модели на основе опыта предпринимателей из 30-ти регионов России;

участие в «Road show» по поиску перспективных ниш и партнёров.

Лидерам программы будут обеспечены поддержка, которая предполагает партнёрство с корпоративными заказчиками, сопровождение проектов на федеральном уровне и новые грантовые возможности.

«В России заниматься бизнесом должно быть легко, прибыльно и безопасно. Это основополагающие вещи. Модель проста: создаем предприятия, хватает денег на достойную зарплату сотрудников, потом эти люди формируют и рождают спрос. На этом фоне бизнес и власть — союзники при смене курса на новую экономическую политику, цель которой — не просто поддержка бизнеса, а создание условий для его развития. Важен постоянный диалог», — считает вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Кожевников.

«Фокус программы направлен на развитие «силы регионов» путём продвижения на федеральный рынок малых компаний с высоким потенциалом роста. В результате компании малого бизнеса получают опыт сотрудничества с крупными корпоративными заказчиками из числа партнёров программы и расширяют своё присутствие в рынке корпоративного заказа», — пояснил руководитель Центра «Мой бизнес» в Алтайском крае Антон Слободчиков.

«Мы смогли в течение нескольких месяцев работы над продуктом стать поставщиком в профессиональном сегменте HoReCa, а сегодня готовимся к сотрудничеству с зарубежной сетью отелей из стран СНГ», — отметила участник федеральной программы 2021 года Вера Васина.

Напомним, проект реализуется в рамках акселерационной программы «Капитаны: бизнес быстрого реагирования», утверждённой Министерством экономического развития Российской Федерации в составе перечня обучающих программ, рекомендованных к использованию субъектами Российской Федерации в качестве руководства при проведении мероприятий для малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство.