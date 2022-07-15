Москва, , 17:41 — REGNUM Объём розничной продажи водки в России в июне составил 6,05 млн декалитров, что на 10,6% больше, чем годом ранее. Об этом 15 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

Алкоголь Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В целом за I полугодие 2022 года было продано 36,7 млн декалитров водки, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заметно увеличились объёмы реализации и других алкогольных напитков. Так, продажи коньяка в июне выросли на 8,9%, до 0,92 млн декалитров, а за первое полугодие — на 3,5%, до 5,8 млн декалитров. Продажи шампанских и игристых вин в июне увеличились на 10,1%, до 1,4 млн декалитров, а за полугодие — на 6,3%, до 8,1 млн декалитров.

Между тем наиболее быстрыми темпами продолжает расти продажа слабоалкогольных напитков крепостью до 9 градусов. В июне она выросла почти в 1,6 раза, до 1,2 млн декалитров, а за полгода — почти в 1,8 раза, до 7,04 млн декалитров.

В целом за минувший месяц в России было продано 17,2 млн декалитров алкогольной продукции (без учёта пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 5,8% больше, чем годом ранее. Продажи за первое полугодие составили 103,3 млн декалитров, увеличившись на 3,9%.