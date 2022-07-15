Курск, 15 июля 2022, 17:38 — REGNUM Приграничное село Дроновка Глушковского района Курской области осталось без света после миномётного обстрела с украинской стороны, сообщил 15 июля в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.
Он сообщил, что от обстрелов пострадали жилые дома, повреждены здания школы, медпункта, дома культуры, сельсовета, магазина.
Он уточнил, что после оценки урона жителям будет оказана помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, Старовойт сообщил о миномётном обстреле села Дроновка в Глушковском районе, зафиксировано более 25 прилётов. Обошлось без жертв и пострадавших.
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