Курск, , 17:38 — REGNUM Приграничное село Дроновка Глушковского района Курской области осталось без света после миномётного обстрела с украинской стороны, сообщил 15 июля в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

ЛЭП Rosseti.ru

Он сообщил, что от обстрелов пострадали жилые дома, повреждены здания школы, медпункта, дома культуры, сельсовета, магазина.

«Из-за повреждений линий электропередач в селе нет света, в самое ближайшее время специалисты приступят к работе по восстановлению электроснабжения», — написал глава региона.

Он уточнил, что после оценки урона жителям будет оказана помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, Старовойт сообщил о миномётном обстреле села Дроновка в Глушковском районе, зафиксировано более 25 прилётов. Обошлось без жертв и пострадавших.

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