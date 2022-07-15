Москва, , 17:38 — REGNUM Решение России вывести на мировой рынок новый сорт нефти может иметь в значительной степени маркетинговую составляющую. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля сообщил экономист Сергей Хестанов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, подобного рода попытки предпринимались и ранее. При этом создание нового сорта нефти не является сложным с технической точки зрения и не потребует существенных затрат.

«Это вопрос удобства потребителя, если потребителю понравится он будет использовать. Вопрос чисто маркетингового продвижения. Идея не нова. В том, что создадут сомнений нет. Но важно, чтобы потребитель изменил свои привычки, а привычки формировались десятилетиями», — сказал Хестанов.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации агентства Bloomberg, эталонный отечественный сорт нефти планирует сформировать правительство России на базе марки Urals, чтобы нивелировать попытки западных стран ограничить доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках.

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