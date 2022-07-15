Москва, , 17:39 — REGNUM Наружная реклама является плацдармом роста экономического потенциала отечественных производителей на фоне радикального сокращения возможностей продвижения в интернете. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Плякин («Новые люди»).

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

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«Данный законопроект будет фактором снижения экономической активности как в отрасли наружной рекламы, так и в целом ряде других отраслей, особенно в сфере малого и среднего бизнеса», — сказал депутат.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы распространения цифровой наружной рекламы.

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