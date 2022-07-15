Тюмень, 15 июля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Тюменцы судятся с застройщиком за не возведённые в срок дома. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области Жилой дом

В надзорное ведомство с конца 2021 года стали поступать жалобы граждан о нарушении их прав застройщиком ООО «МФ Строй». В районные суды Тюмени на данную организацию подано уже восемь исков в защиту нарушенных прав потребителей.

В интересах тюменцев заявлены требования о взыскании денег, уплаченных в счёт строительства жилых домов, неустойки за нарушение сроков выполнения работ, компенсации морального вреда и взыскание штрафа за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителей.

В трёх случаях исковые заявления рассмотрены, судом в пользу пострадавших, которым присуждено более 11 млн рублей. В четырех случаях исковые заявления на рассмотрение судами назначены на конец июля 2022 года, при этом сумма заявленных требований составляет более 25 млн рублей.