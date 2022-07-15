Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге 15 июля официально произошёл завершающий этап транспортной реформы. По задумке авторов новой модели транспортного обслуживания, она освободила город от засилья коммерческих маршруток и уравняла для пассажиров условия проезда во всех видах общественного транспорта. Судя по комментариям в социальных сетях, которые изучил корреспондент ИА REGNUM, попрощаться с маршрутками почти оказался не готов почти никто.

Демонстрация новых современных автобусов Дарья Драй © ИА REGNUM

Отправляясь в пятницу утром на работу, жители Северной столицы осознали, что 15 июля проснулись в утопии Смольного, где на улицах города больше не встретишь тесных и останавливающихся «по требованию» маршруток. Принимать оплату за проезд наличными больше не будут водители, которые разговаривают по телефону во время работы и нарушают ПДД.

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Казалось бы, всё во благо людей, но к переменам жители оказались не готовы. Главной претензией петербуржцев стала отмена привычных маршруток без адекватной, на их взгляд, замены в виде новых автобусных маршрутов.

«Дебилизм убирать 131 маршрутку, которая шла через полгорода от Ручьев до ЦПКиО… Это не транспортная реформа, а социальный терроризм, и за него надо карать…», — негодует Сергей С.

Новые маршруты городских автобусов либо только частично заменяют коммерческие, либо становятся намного длиннее, что отражается на частоте движения. А некоторые так и вовсе не повторяют те, что были отменены. Часть пользователей обнаружила, что теперь им нужно добираться до работы с пересадками, что бьёт по кошельку. А пересадочный тариф «60 минут», который должен спасать бюджет, не всегда помогает. Из-за пробок или ожидания другого транспорта пассажир просто-напросто не успевает уложиться в льготный интервал.

«СПАСИБО» за отмену к213! Писали десятки петиций о его сохранении, всё без результата. Теперь ехать дольше на полчаса», — расстроен Станислав Ш.

Пользователю тут же ответили, что теперь зато пассажиров принимает безопасный и чистый транспорт, к тому же с кондиционером. В целом, в комментариях в соцсети «ВКонтакте» сегодня было обилие вопросов о дальнейшей судьбе маршруток, что с ними будет, и как теперь добираться.

«Ага, ура! Наконец-то! на работу я сегодня ОПОЗДАЛА. Так долго ждала, когда же я начну на работу опаздывать! отстояла на остановке 45 минут, с интервалом движения автобуса 17… Спасибо соседу, подвёз, автобус я так и не увидела», — поделилась негативным опытом Ольга И.

В комментариях один из пользователей опубликовал фотографии, на которых видно скопление на остановке ожидающих транспорт пассажиров. При этом их число не сократилось после того, как приехал автобус. Причиной Наталья Д. указала отмену коммерческого маршрута.

«Транспортная реформа — худшая со времен пенсионной. Введены идиотские маршруты вместо нужных и востребованных. Нас лишили 30 и 32 маршрутки, и где полноценная замена? Её нет. Как можно при этом осуждать тех, кто ездит на нелегальных перевозчиках?», — пишет Ольга К.

В целом, в Сети переживают из-за отсутствия уже привычных коммерческих автобусов. За счёт того, что они ходили чаще, чем городские социальные, они могли обслужить большой поток пассажиров. Кто-то уже с настороженностью вопрошает, что же будет в городе осенью, когда пройдёт основная пора отпусков и каникул, а количество людей на остановках резко возрастёт.

«Феерично, сегодня пришел новый короткий двухдверный 152 автобус. Уехал от Василеостровской битком набитый. А это сейчас ещё нет студентов Горного и Макаровки… И поехал не по тому маршруту, который заявлен как изменённый…», — оставила комментарий Юлиана Ш.

Многие замечают, что обещанные интервалы движения автобусов не соблюдаются. Пользователи делятся результатами своих экспериментов, и они неутешительные. Время ожидания транспорта варьировалось от 30 минут до часа и больше. Это стало причиной образования толп на остановках и, как следствие, давки в транспорте.

«У нас как всегда. Сначала сделали, затем подумали. Правда. Кто думал и делал — совершенно два разных человека, да и на общественном транспорте вряд ли ездят», — написал пользователь «Сам По-себе».

Один из пользователей и вовсе назвал реформу «транспортной катастрофой». Комментаторы также восприняли в штыки новость о том, что помогать пассажирам сориентироваться будут волонтёры. Сообщают, что таких помощников никто не видел, на остановках были только ожидающие транспорт люди.

«Плюс только один — цена, всё остальное минусы. Неудобно, долго, душно, жарко. Сидячих мест мало, стоя ехать — только по салону летать. Синяки не заживают. Водители соревнуются. Гонки устраивают. Остановки через ж… Люди в этих автобусах в обмороки падают. В маршрутках, такого не было…», — считает Татьяна Л.

Переход к новой модели транспортного обслуживания также предполагает полный уход от оплаты наличными и замену кондукторов контролёрами. В связи с этим Виктор П. оставил ироничный комментарий: «Единственный плюс этой реформы, теперь можно не платить за проезд». Ранее ИА REGNUM сообщало, что в среднем в Петербурге количество «зайцев» к общему числу пассажиров составляет в среднем 7%.

Возможно, цифра три для Смольного — это эталон. Выглядит лаконично и традиционно. По факту же петербуржцев ожидает ещё один этап, в ноябре 2022 года. Только осенью город полностью перейдёт на газомоторные автобусы и полностью избавится от оплаты наличными, что обещал сделать за три этапа.

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Напомним, с учетом запущенных во время первых двух этапов реформы, в апреле и июне, 44 маршрутов, сеть наземного общественного транспорта К 15 июля пополнилась 92 новыми маршрутами. С 15 июля всем пассажирам наземного транспорта, в том числе обладателям льготных, студенческих и ученических проездных билетов, а также суточных и месячных билетов, предоставлена одинаковая возможность проезда в любом автобусе, троллейбусе, трамвае.

На 88 маршрутах пока продолжат работать дизельные автобусы белого цвета. Они также будут обозначены специальными стикерами с надписью «Вход в первую дверь, оплата водителю». Оплатить проезд банковской картой в таких автобусах не получится — из электронных средств оплаты здесь будут действовать карта «Подорожник» и пересадочный тариф «60 минут», а также льготные проездные билеты. Постепенно их заменят новые низкопольные лазурные автобусы с системами оплаты проезда по банковским картам.

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