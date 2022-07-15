Сиэтл, США, , 22:07 — REGNUM Американская туристическая компания Quark Expeditions объявила о новом туре для фотографов на остров Шпицберген. Компания позиционирует его как «путешествие мечты для фотографов». Об этом сообщает PR Newswire.

Фотограф (сс) Meditations

Американская туристическая экспедиционная компания Quark Expeditions предлагает полярные экспедиции на специально построенных экспедиционных судах и ледоколах.

«Июль — волшебное время для посещения Шпицбергена, когда наполненные светом летние дни подпитывают кратковременный, но интенсивный всплеск жизни от крошечных цветов тундры до белых медведей, моржей и китов», — рассказал фотограф, специалист по мультимедийным экспедициям в океанографическом институте Вудс-Хоул (США) Крис Линдер.

Начинающие и продвинутые фотографы смогут исследовать Шпицберген во время 11-дневной экспедиции «Фотография Шпицбергена: под полуночным солнцем». Компания планирует запустить тур в июле 2023 года.

Программа тура будет включать в себя лекции от полярных экспертов и морских биологов, круиз до Шпицбергена и высадка на берег, каякинг и подводное погружение.

Как сообщало ИА REGNUM, британские учёные отправятся на архипелаг Шпицберген, чтобы начать полевые работы по изучению популяций моржей.

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