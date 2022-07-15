Вашингтон, 15 июля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Бывший глава совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, служивший при экс-президенте США Дональде Трампе, отклонил предложение правительства добровольно признать себя виновным по обвинению в неуважении к Конгрессу. Об этом 15 июля сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Наварро является одним из союзников Трампа, которого обвинили в подготовке штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Ему были предъявлены обвинения в неуважении к Конгрессу за отказ давать показания специальной комиссии, занимающейся расследованием 6 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп призвал своих сторонников не сотрудничать с комитетом, утверждая, что все записи и данные электронных носителей защищены исполнительной привилегией. При этом часть экспертов утверждает, что это право не распространяется на бывших президентов.