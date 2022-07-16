Москва, , 12:00 — REGNUM Минэкономразвития РФ, следуя целям нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициировало изменения в правила Программы льготного кредитования 1764, позволяющие в пилотном режиме объединить две действующих программы: программу стимулирования кредитования Банка России и Корпорации МСП (Программа «ПСК») и программу льготного кредитования 1764. Соответствующий проект постановления размещен Минэкономразвития РФ на regulation. gov.ru.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Объединение программ позволит снизить ставки по кредитам для предпринимателей до 5% для средних и до 6,5% — для микро и малых компаний. Оператором объединенной программы выступит Корпорация МСП.

Согласно условиям, кредиты будут предоставляться только на инвестиционные цели: до 200 млн рублей — для микропредприятий, до 500 млн — для малых и до 1 млрд рублей — для средних предприятий.

«Роль малого бизнеса, его вклад в экономику страны рос каждый год. Но структурно экономика не менялась — доля МСП в ВВП остается примерно на уровне 20%. Сегодня, когда началась структурная перестройка экономики, роль малого бизнеса и в занятости, и в ВВП объективно вырастет. Если мы объединим усилия на федеральном и региональном уроне, процесс трансформации экономики может стать более быстрым и эффективным: с меньшими капитальными вложениями, издержками, меньшей безработицей.

Без учета НДС малый бизнес заплатил в прошлом году на 1 трлн рублей налогов больше, чем годом ранее. Значит, сфера МСП имеет право на дополнительные преференции. Мы можем в ближайшие годы добиться 25% доли МСП в ВВП и 30 млн человек в занятости», — считает президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» предусматривает улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для малых предприятий, использующих различные системы налогообложения.

Начинающие предприниматели смогут получить поручительства и независимые гарантии региональных гарантийных организаций на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса, а также микрозаймы государственных микрофинансовых организаций.

Социальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр, смогут получать гранты.

Предпринимателям предоставляется финансово-гарантийная поддержка через МФО и РГО, а также в виде грантов. Для них открыта инфраструктура региональных центров «Мой бизнес». Есть возможность арендовать помещения в бизнес-инкубаторах и коворкингах, оснащенных необходимым оборудованием и функционирующих при поддержке Минэкономразвития, и (или) получать компенсацию за аренду частных помещений.