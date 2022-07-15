Нур-Султан, , 17:59 — REGNUM Поступил ответ на обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о содействии в освобождении казахстанского политзаключенного Ермека Тайчибекова. Об этом сообщил брат заключенного Марлен Тайчибеков.

Ермек Тайчибеков Цитата из видео. youtube.com

«Уважаемый Марлен!

Благодарю Вас за письмо в адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором Вы обращаетесь с просьбой помочь Вашему брату Ермеку Тайчибекову, заключенному в Казахстане. Внимательно изучили ситуацию, по результатам чего было подготовлено письмо Председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Антония министру иностранных дел России С. В. Лаврову с просьбой сделать все возможное для облегчения условий заключения и защиты Вашего брата.

Прошу передать Ермеку слова поддержки, пожелания крепости душевных и телесных сил в перенесении выпавших на его долю испытаний.

Заместитель Председателя отдела внешних церковных связей

Московского Патриархата архимандрит ФИЛАРЕТ».

Напомним, что в декабре 2021 г. казахстанский суд приговорил Ермека Тайчибекова к 11 годам заключения.