Курск, 15 июля, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Приграничное село Дроновка Глушковского района Курской области попало под миномётный обстрел со стороны Украины 15 июля, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

«Сегодня под миномётный обстрел со стороны Украины в очередной раз попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе. Предварительно насчитали больше 25 прилётов», — сообщил губернатор.

Он уточнил, что пострадавших нет, однако нанесены повреждения жилым домам.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля об обстрелах приграничных территорий со стороны Украины сообщили губернаторы Брянской и Белгородской областей.