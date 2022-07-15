Москва, 15 июля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Россия вводит санкционные меры в отношении 384 японских парламентариев, сообщает 15 июля российское Министерство иностранных дел.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Япония

Официальный сайт МИД РФ опубликовал список членов парламента Японии, которым с 14 июля запрещён с 14 июля въезд в Россию.

Такое решение было принято в связи с действиями японского правительства, которое в апреле ввело персональные санкции в отношении многочисленной группы депутатов Госдумы РФ.

Напомним, ранее Япония ввела запрет на импорт золота из России и на оказание ряда финансовых услуг, а также ввела санкции против 90 физических лиц и организаций из России и Белоруссии.