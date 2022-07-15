Москва, , 17:27 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставит управляющим рынками компаниям возможность проверять, соблюдают ли арендаторы законодательство при устройстве на работу иностранцев и лиц без гражданства, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Документ был внесен в качестве спутника к законопроекту, который уточняет административную ответственность за использование труда иностранных работников на торговых объектах в нарушение норм миграционного законодательства.

Законопроект дополняет требования к организации деятельности по продаже товаров на розничном рынке положением, по которому управляющая розничным рынком компания и ее должностные лица должны обеспечить соблюдение лицами, заключившими с ней договоры о предоставлении производственных, складских, торговых, служебных, подсобных или иных помещений, правил привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства.

Нововведение должно пресечь нелегальную торговлю и обеспечить безопасность на розничных рынках.