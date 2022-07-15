Москва, , 17:29 — REGNUM Законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений противоречит существу наружной рекламы и может полностью уничтожить отрасль в угоду единственной коммерческой организации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Плякин («Новые люди»).

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Утверждение Мантурова и экстренные законы – все новости из Госдумы»

«Негативные последствия искусственной монополии в отрасли, которая всегда и во всем мире была конкурентной, очевидны. А объединение всех цифровых экранов России в единую сеть не то, что не повысит безопасность, а, наоборот, создаст новые серьезные угрозы для информационной безопасности», — сказал парламентарий.

По его словам, любая успешная кибератака сможет привести к единовременному размещению на всех экранах страны нежелательного контента, а устранение последствий кибератак будет осложняться географической и технологической спецификой.

Плякин отметил, что действующее законодательство уже предусматривает полный контроль государства за размещаемой информацией. Парламентарий считает, что в результате принятия законопроекта будут ликвидированы 90% федеральных и локальных участников рынка наружной рекламы, радикально сократятся рабочие места.

«Создается опасный прецедент по возложению государственных функций по контролю за информацией на коммерческую организацию, являющуюся действующим участником рынка. Это создает монопольную зависимость государственных институтов власти от действий коммерческой структуры», — отметил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума разрешает создать единого оператора цифровой наружной рекламы