Москва, 15 июля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. «Партия Дела» поддерживает назначение главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера правительства России. Об этом 15 июля заявили ИА REGNUM в пресс-службе партии.

Официальное интернет-представительство президента России Денис Мантуров

В партии считают знаковым тот факт, что назначение Дениса Мантурова состоялось после его выступления на заседании президиума комиссии по торговле и потребительскому рынку Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где он назвал развитие собственного производства курсом, которым должна следовать страна и заявил, что Россия должна вырастить новых национальных чемпионов среди производителей.

«В условиях беспрецедентного внешнего экономического давления для руководства нашей страны становится очевидно, что необходимо создание новых координационных механизмов управления и технологического развития для реализации принципиально новой промышленной политики с опорой, прежде всего, на отечественных производителей, что позволит обеспечить России экономический суверенитет», — отметил секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин.

По его словам, перед Мантуровым будет стоять задача укрепить индустриальный потенциал страны, сделать отрасли промышленности мощными, независимыми, конкурентными.

«Большинство производителей в России возлагают большие надежды на формирование в стране новой экономической политики, которая будет включать в себя изменения в налоговой сфере, кардинальное снижение кредитной ставки и увеличение сроков кредитования, запуск новых стимулирующих программ для тех предприятий, которые вкладывают средства в расширение производства, усиление мер протекционизма. Решение этих задач потребует выстраивания совершенно иных отношений с финансово-экономическим блоком правительства и Центробанком, поэтому объем работы по этим направлениям предстоит колоссальный. Мы с большим оптимизмом воспринимаем его назначение на эту высокую и заслуженную должность, учитывая что Денис Валентинович является, на наш взгляд, самым эффективным министром в правительстве Михаила Мишустина», — добавил Лапушкин.

Напомним, что новая должность в правительстве РФ была учреждена решением президента России 12 июля.