Москва, 15 июля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил нового внепланового заседания, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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В ходе дискуссии Володин не исключил, что «мы соберемся раньше, если будут вопросы для рассмотрения».

Он, в частности, обратил внимание на новые конституционные полномочия Госдумы.

Депутаты Госдумы уже воспользовались полномочиями и утвердили в должности вице-премьера-главы Минпросторга Дениса Мантурова.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин неоднократно обращал внимание на то, что у политиков нет отпусков.