Краснодар, 15 июля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Бывший директор «Открытой России» (организация, признанная в РФ нежелательной) Андрей Пивоваров признан виновным в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации. Решение принял 15 июля суд Краснодара, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как установлено судом и следствием, в период с декабря 2019 по май 2021 года, Пивоваров руководил иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации. В частности, он неоднократно размещал в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. Фигурант дела неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности иностранной неправительственной организации, а в июле 2021 года был задержан при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами страны.

Суд назначил Пивоварову наказание в виде четырёх лет лишения свободы, которое ему надлежит отбывать в колонии общего режима. Дополнительно ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.